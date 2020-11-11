ترامب يفوز بولاية ألاسكا رغم خسارته أمام بايدن

لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر

توقعت شركة "إديسون ريسيرتش" يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ألاسكا.

ولفتت "إديسون ريسيرتش" إلى أن منح أصوات الهيئة الانتخابية الثلاثة في ألاسكا لترامب لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر.
ولم يتنازل ترامب عن الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أيام من إعلان شركة "إديسون ريسيرتش" أن منافسه الديموقراطي جو بايدن قد تجاوز عدد أصوات الهيئة الانتخابية البالغ 270 اللازمة لتولي الرئاسة.

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11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 06:57 PM

لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر

ترامب يفوز بولاية ألاسكا رغم خسارته أمام بايدن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقعت شركة "إديسون ريسيرتش" يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ألاسكا.

ولفتت "إديسون ريسيرتش" إلى أن منح أصوات الهيئة الانتخابية الثلاثة في ألاسكا لترامب لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر.
ولم يتنازل ترامب عن الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أيام من إعلان شركة "إديسون ريسيرتش" أن منافسه الديموقراطي جو بايدن قد تجاوز عدد أصوات الهيئة الانتخابية البالغ 270 اللازمة لتولي الرئاسة.

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