"الحازمي" عميدًا لتربية جامعة نجران

أصدر وزير التعليم قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الله الحازمي، عميدًا لكلية التربية بجامعة نجران.

وعبر "الحازمي" عن سعادته بهذه الثقة، سائلاً الله أن يعينه على إكمال مسيرة الكلية للتميز والإبداع، وفق ما تطمح إليه القيادة الرشيدة والوزارة والجامعة.

وتقدم منسوبو كلية التربية بخالص التهنئة على هذه الثقة، سائلين الله له التوفيق والسداد.

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11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 06:21 PM

"الحازمي" عميدًا لتربية جامعة نجران

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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أصدر وزير التعليم قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الله الحازمي، عميدًا لكلية التربية بجامعة نجران.

وعبر "الحازمي" عن سعادته بهذه الثقة، سائلاً الله أن يعينه على إكمال مسيرة الكلية للتميز والإبداع، وفق ما تطمح إليه القيادة الرشيدة والوزارة والجامعة.

وتقدم منسوبو كلية التربية بخالص التهنئة على هذه الثقة، سائلين الله له التوفيق والسداد.

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