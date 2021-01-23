"الأشراف" تحتفل بحصول "حمود" على درجة الدكتوراه

في قسم التاريخ من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

احتفل الشريف حميد آل نامي، رئيس قبيلة الأشراف في بدر ووادي الصفراء، بحصول ابنه "حمود" على درجة الدكتوراه العالمية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في قسم التاريخ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

"سبق" تبارك لـ"حمود"، وتتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.

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23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442 01:32 AM

في قسم التاريخ من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

"الأشراف" تحتفل بحصول "حمود" على درجة الدكتوراه

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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احتفل الشريف حميد آل نامي، رئيس قبيلة الأشراف في بدر ووادي الصفراء، بحصول ابنه "حمود" على درجة الدكتوراه العالمية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في قسم التاريخ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

"سبق" تبارك لـ"حمود"، وتتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.

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