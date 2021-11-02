بعد زيارتها للسعودية.. الأمين العام للفيفا تثني على جهود القيادة في تطوير كرة القدم النسائية

قامت بزيارة جامعة الأميرة نورة والتقت مدربة الأخضر

قالت الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فاطمة سامورا إنها سعيدة بما شاهدته خلال زيارتها الأولى للمملكة.



وأثنت سامورا على جهود قيادة المملكة واتحاد كرة القدم، المعنية بتطوير رياضة كرة القدم النسائية في المملكة والدعم غير المحدود والاهتمام بذلك الملف، مؤكدة أن الاتحاد الدولي سيقدم الدعم الكامل في هذا الخصوص.



وكان نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد الثبيتي، استقبل بمقر الاتحاد في الرياض، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فاطمة سامورا، بحضور عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت بهيان.



وجرى خلال الاجتماع استعراض ملف كرة القدم النسائية في المملكة، وخطط تطويرها ضمن استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، التي أطلقت مطلع الشهر الماضي.



وزارت سامورا جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والتقت مدربة المنتخب السعودي الأول للسيدات "مونيكا ستاب"، وناقشت معها التقدم الملحوظ لكرة القدم النسائية السعودية في الأشهر الأخيرة.



من جانب آخر عدّت بهيان الزيارة خطوة مهمة في دعم كرة القدم النسائية السعودية، منوهةً بسير خطة تطويرها في طريق مُمهَّد لتحقيق الإنجازات خلال الأعوام المقبلة، مؤكدةً أن ما تحقق وسيتحقق، يعود للدعم الكبير من القيادة الرشيدة لهذا الملف، ومتابعة واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.



يُذكر أن هذه الزيارة تخللها لقاء رسمي مع نائب وزير الرياضة بدر القاضي في أكاديمية مهد الرياضية، إذ نوقش خلال اللقاء إستراتيجية الرياضة في المملكة، التي تركز على عدة ركائز، مثل: المشاركة الجماعية، وتحديد المواهب، وتعزيز أداء النخبة والتنوع والشمول، وذلك بحضور رئيس أكاديمية مهد الرياضية عبدالله حماد.