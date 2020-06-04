بعد تفشّي جائحة كورونا.. "الآسيوي" يطبق تعديلات قانون اللعبة

اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس المقبل

أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحادات الأهلية بالعالم بتطبيق التعديلات الجديدة على قانون اللعبة اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس المقبل.

وأكّد الاتحاد الآسيوي في خطابه أن التعديلات الجديدة التي طرأت على العديد من قوانين التحكيم في كرة القدم، يتم البدء بتطبيقها المباريات المقبلة، علمًا بأنه لن يكون هناك مباريات رسمية قبل هذا التاريخ، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أجرى تعديلات على قانون اللعبة بما يتناسب مع التطورات والمستجدات التي طرأت على اللعبة.



وبيّن مسؤول التطوير في الفيفا إسماعيل الحافي، اليوم، أن التعديلات الجديدة سبق أن تم تعميمها على الاتحادات في العالم، للاطلاع عليها تمهيدًا لتطبيقها.



وأشار إلى أن دوائر التحكيم في الاتحادات في مختلف دول العالم، أطلعت حكامها على التعديلات من خلال محاضرات مكثفة.