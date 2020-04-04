رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، حيث تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.



وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.