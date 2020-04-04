رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، حيث تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك أتربة مثارة

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04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 04:50 PM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، حيث تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك أتربة مثارة

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