الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة: أمن بلدينا كل لا يتجزّأ

بيان "الخارجية": أيّ تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد لأمننا واستقرارنا

أعلنت دولة الإمارات، اليوم، إدانتها الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في السعودية، عن طريق طائرات مسيّرة دون طيّار "درون" مفخّخة.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -في بيان اليوم- بشدة، هذا العمل الإرهابي، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل خطراً جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، فقد جدّدت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأكّد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزّأ، وأن أيّ تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.