فيديو مؤلم.. طفل معلّق من رقبته في قضبان نافذة

كشف شريط فيديو مروّع عن تعلق طفل صيني من رقبته بين قضبان نافذة، وهو يضرب الهواء بساقيه، ويبكي بألم وحرقة، في انتظار إنقاذه من هذا الوضع المؤلم.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الشريط تم التقاطه في أحد المدن الصينية، ويظهر فيه طفل يبلغ حوالى 3 سنوات، معلق من رقبته بين قضبان نافذة بالطابق الأول، وقد استبد به الألم فراح يبكي ويصرخ.

وحسب الفيديو، تُسمع أصوات مارة بالشارع وهم يحاولون التدخل وتنبيه مَن بداخل المنزل؛ بينما راح البعض يطرقون باب شقة الأسرة، كما رفع آخرون أيديهم محاولين الوصول إلى الطفل.

وحسب الصحيفة؛ فمن المرجح أنه تم إنقاذ الطفل؛ ولكن بعد تجربة مؤلمة للغاية.