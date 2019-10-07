"الأرصاد" تحذر: رياح سطحية تتسبب بتدني مدى الرؤية على طرق جدة

تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة جدة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبهت قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق السريعة.