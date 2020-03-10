هاتفياً.. "ترامب" وولي العهد يبحثان أسواق الطاقة العالمية

بعد يوم من أكبر هبوط لأسعار النفط في نحو 30 عاماً

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، يوم الثلاثاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هاتفياً يوم الاثنين، وبحثا أسواق الطاقة العالمية وموضوعات أخرى.

وارتفعت أسعار النفط بنحو ثمانية بالمائة يوم الثلاثاء بعد يوم من أكبر هبوط لها في نحو 30 عاماً.

ولي العهد ترامب أسواق الطاقة العالمية

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 05:46 PM

بعد يوم من أكبر هبوط لأسعار النفط في نحو 30 عاماً

هاتفياً.. "ترامب" وولي العهد يبحثان أسواق الطاقة العالمية

محمد البقمي

الرياض

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قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، يوم الثلاثاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هاتفياً يوم الاثنين، وبحثا أسواق الطاقة العالمية وموضوعات أخرى.

وارتفعت أسعار النفط بنحو ثمانية بالمائة يوم الثلاثاء بعد يوم من أكبر هبوط لها في نحو 30 عاماً.

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