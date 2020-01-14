الرياض.. القبض على عصابة الثمانية سارقي الحقائب النسائية

بينهم امرأة.. جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية

ألقت شرطة الرياض، القبضَ على ثمانية متهمين؛ لتورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة، تمثلت في نشل الحقائب النسائية، وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة.

وتفصيلًا، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضل من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، من القبض على ثمانية متهمين بينهم امرأة، (أربعة منهم يمنيو الجنسية، وثلاثة مواطنين، ومتهم واحد من الجنسية البنغلاديشية)، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت في نشل الحقائب النسائية وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة؛ حيث جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.