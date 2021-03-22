لعمر 4 سنوات..  عذبة للسباقات تحقق لقب "ديربي الإمارات " للخيل العربية الأصيلة

حققت عذبة للسباقات والعائدة لمالكها الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز, لقب "ديربي" الإمارات للجياد العربية الأصيلة لعمر 4 سنوات.
وجاء الإنجاز عبر الجواد "ضرغام عذبة" من إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له في ثاني انتصاراته بسجله السباقي, إذ حلّ أولاً في الشوط الذي بلغت مسافته 2200 متر، وأقيم أمس بمضمار نادي أبو ظبي في العاصمة الإماراتية.

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22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442 04:39 PM

لعمر 4 سنوات..  عذبة للسباقات تحقق لقب "ديربي الإمارات " للخيل العربية الأصيلة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حققت عذبة للسباقات والعائدة لمالكها الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز, لقب "ديربي" الإمارات للجياد العربية الأصيلة لعمر 4 سنوات.
وجاء الإنجاز عبر الجواد "ضرغام عذبة" من إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له في ثاني انتصاراته بسجله السباقي, إذ حلّ أولاً في الشوط الذي بلغت مسافته 2200 متر، وأقيم أمس بمضمار نادي أبو ظبي في العاصمة الإماراتية.

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