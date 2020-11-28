"الصحة": تسجيل 220 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 401 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356911 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 401 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 346023 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5870 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5018 والحالات الحرجة 675 حالة.