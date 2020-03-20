"الصحة": بعض الحالات المسجلة لمصابين بكورونا ارتبطت بحضور لقاءات عائلية

جددت دعوتها للمواطنين بالتزام منازلهم

أكدت وزارة الصحة أن بعض حالات فيروس كورونا الجديد المسجلة، من ضمن ال70 حالة المعلنة اليوم، ارتبط بحضور مناسبات اجتماعية كالزواج والعزاء ولقاءات عائلية، جاء ذلك في الوقت الذي لا تزال تواصل فيه تنبيهاتها على ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، للوقاية وللحد من انتشار المرض.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إنه "تم رصد (70) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)؛ منها 11 حالة قادمة من دول: المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا، وقد تم عزلهم مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.

وأضافت: أن "هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض، بينما بقية الحالات وهي (58) حالة؛ هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية".

وأوضحت أن الحالات الـ(70) منها (49) حالة في مدينة الرياض، و(11) حالة في مدينة جدة، وحالتان اثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة؛ وصل إلى (344) حالة، كان قد تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

وكانت الوزارة قد دعت المواطنين والمقيمين للبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشيرة إلى أن على الجميع الابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، وبينت أن الخروج يعرض الأطفال للعدوى وقد يجعلهم ناقلين للفيروس.

وأكدت على أنه إذا كان لدى أي شخص أي أعراض إنفلونزا فعليه أن يعزل نفسه مباشرة في غرفته لمدة 14 يومًا.