لهذه الأسباب.. استدعت باكستان عدداً من دبلوماسييها من السعودية

استدعت باكستان عدداً من دبلوماسييها من السعودية؛ وذلك بسبب شكاوى مقيمين باكستانيين تجاه عدد من العاملين في البعثات الباكستانية.

ونقلت قناة "أي آر واي" الباكستانية عن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قریشي، عن استدعاء إسلام آباد لعدد من دبلوماسييها من السعودية.

وقال الوزير الباكستاني: إنه طلب من سفراء بلاده بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين الباكستانيين، وحلّ قضاياهم.

يشار إلى أنه يقيم في السعودية أكثر من مليوني باكستاني.