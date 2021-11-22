"حقوق الإنسان" تناقش حماية الطفل في العالم الافتراضي

بحثت منع استغلاله تجاريًّا عبر الإعلانات في منصات التواصل

نظّمت هيئة حقوق الإنسان اليوم، في مقرها بالرياض، حلقة نقاش بعنوان "حماية خصوصية الطفل في العالم الافتراضي"؛ بهدف مناقشة الأنظمة والتشريعات فيما يخص حق حماية خصوصية الطفل ومنع استغلاله تجاريًّا عبر الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي ، بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيال.

وتناولت الحلقة التي تَحدث فيها عدد من المختصين، الأنظمةَ والتشريعات وخصوصية الطفل، والتأثيرات السلبية لانتهاك الخصوصية على شخصيته ونفسيته، والرقابة الأسرية لحماية خصوصية الطفل، ودور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك، ومخاطر استغلال الأطفال في الكسب المادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ودور نظام الجرائم الإلكترونية في حماية خصوصية الطفل.