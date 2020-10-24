يوم دامٍ في أفغانستان.. مقتل 18 وإصابة 57 في هجوم على مركز تعليمي

"داعش" يتبنى المسؤولية عن الاعتداء

قتل 18 شخصاً على الأقل وأصيب 57 آخرون، اليوم (السبت)، في هجوم انتحاري استهدف مركزًا تعليميًا في العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، أن المهاجم فجر عدة عبوات ناسفة في شارع خارج المركز التعليمي الدنماركي كوثر، قبل استهداف المركز، وفقاً لـ"رويترز".

ووقع الهجوم في منطقة بغرب كابول تضم كثيرين من الشيعية في البلاد.

في غضون ذلك، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن التفجير دون أن يقدم أدلة.

من ناحيته، نفى متحدث باسم طالبان على "تويتر" مسؤولية الحركة عن الهجوم، الذي يأتي في وقت حساس حيث تجتمع فرق تمثل الحركة والحكومة في قطر سعيًا لاتفاق سلام.

وقتل العشرات من الطالبات في نفس المنطقة في كابول في هجوم على مركز تعليمي آخر في 2018، بينما هاجم مسلحون في مايو جناحًا للولادة وقتلوا 24 بينهم أمهات وأطفال.