"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وحائل والشرقية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء.