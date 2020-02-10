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ردًا على شكوى عدد من المراجعين للمركز

"صحة جدة": إغلاق مدخل بوابة النساء بـ"صحي الليث".. احترازي

أوضحت "صحة جدة" أن إغلاق مدخل النساء بمركز صحي الليث، يرجع إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات خلال هذه الفترة.



جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" حول شكوى عدد من المراجعين لمركز صحي الليث، بعد أن تم إغلاق مدخل النساء بالمركز، وتوحيد دخول المراجعين من الجنسين عن طريق البوابة المخصصة للرجال.



وقالت "صحة جدة" ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، لـ"سبق ": "إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا والمتضمن بأن هناك شكوى من أحد المراجعين تجاه مركز صحي الليث، بشأن إغلاق مدخل النساء الخاص، وفتح جميع الأبواب الخاصة باستراحة النساء والعيادات؛ عليه نوضح لكم، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات خلال هذه الفترة واتخاذ هذه التدابير الاحترازية جاءت بما يتوافق مع سياسة وتوجهات الوزارة بهدف إنجاح عملية التصنيف المبدئي والفرز البصري لمراجعي المراكز الصحية والمستشفيات، وللحفاظ على صحة الجميع".



وأضافت "صحة جدة": "أنه بمجرد أن يتم الفرز والتصنيف للنساء بإمكانهن التوجه إلى قسم النساء مباشرة والانتظار في الاستراحة المخصصة لهن".