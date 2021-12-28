"التحالف": نراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء

قال: على الميليشيا وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وقال "التحالف": على ميليشيا الحوثي وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات في صنعاء.
وأضاف "التحالف": في حال عدم انصياع الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.

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28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 06:10 PM

قال: على الميليشيا وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات

"التحالف": نراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وقال "التحالف": على ميليشيا الحوثي وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات في صنعاء.
وأضاف "التحالف": في حال عدم انصياع الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.

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