أمير جازان بالنيابة يستقبل نائب وزير العمل والوفد المرافق

الاجتماع تضمن بحث كيفية تقديم أفضل الخدمات في المنطقة

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين, والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

وشهد اللقاء بحث الموضوعات المتصلة بعمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارات التابعة لها بالمنطقة، واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات والنشاطات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان.

وأبدى نائب وزير العمل سعادته بزيارة المنطقة, وثمّن ما يجده فرع الوزارة والقطاعات التابعة لها من متابعة مباشرة من أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز , وأمير المنطقة بالنيابة.

وأكد حرصه ومنسوبي قطاعات الوزارة بجازان كافة على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة لخدمة الصالح العام.

وحضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ , ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي , ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي.