خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس موريتانيا

شهدت استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتضمّنت المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وحضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد "الوزير المرافق"، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زين المطيري.

كما حضرها من الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولد الداهي، وزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبدالفتاح، وزير التجارة والسياحة سيد أحمد محمود، وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، وزير مدير ديوان رئيس الجمهورية محمد أحمد الحويرثي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي سيدي عالي.