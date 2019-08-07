"الداخلية" تعقد المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج.. غداً

بمقر 911 وبمشاركة "الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة"

تعقد وزارة الداخلية بدءاً من يوم غدٍ الخميس المؤتمر الصحفي للحج؛ لتقديم إيجاز عن نتائج تنفيذ خطط أداء الحج، إلى جانب الجهود المبذولة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

وسيتم عقد المؤتمر الصحفي الأول عند الساعة الثانية ظهراً، بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة وزارتي الصحة والحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة.