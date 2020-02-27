فريق طبي بولادة بريدة يستخرج مقص أظافر من بطن طفلة 4 سنوات

ابتلعته فاستقرّ في أمعائها والأطباء ينقذون حياتها عبر تقنية المنظار

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، عبر تقنية المنظار، من استخرج مقص أظافر من بطن طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن ابتلعته وعلِق في بطنها.



وبعد وصولها المستشفى كانت الطفلة تعاني من الألم، ليتم الكشف عليها فورًا لإنقاذ حياتها، فاتضح وجود جسمٍ غريب ظهر فيما بعد أنه "مقص أظافر"، ورغم صعوبة العملية واحتمالية وجود مضاعفات استطاع الفريق الطبي استخراجه واستقرّت حالة الطفلة.



ودائمًا ما يلتهم الأطفال الأجسام الحديدية والعملات المعدنية الصغيرة، مستغلّين انشغال ذويهم، وسط تحذيرات من المختصين من ترك مثل هذه الأشياء في متناول الأطفال.

