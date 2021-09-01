"حزب الله تخطى الدولة".. وزير الطاقة اللبناني: لم أتلقّ طلباً لاستيراد الوقود الإيراني

قرار المليشيا يعرض البلاد للعقوبات الأمريكية

أكد ريمون غجر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، اليوم (الأربعاء) أنه لم يتلق طلبا لاستيراد وقود إيراني، وأن مليشيا حزب الله تخطت الدولة في تحركها لاستيراد الوقود من إيران.

وأعلن أمين عام مليشيا حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي، أن شحنة من النفط الإيراني في الطريق إلى لبنان؛ للإسهام في تخفيف العجز الحاد في الإمدادات، ثم أعلن في وقت لاحق عن شحنتين أخريين.

ويؤكد معارضو "حزب الله" أن قرار المليشيا باستيراد النفط الإيراني يقوض سلطة الدولة أكثر، ويضع لبنان تحت طائلة العقوبات الأمريكية.