"الزاهد": قرار تعيين المرأة في منصب "قاضية" بات وشيكاً

تحدثت عن مشاريع تمكين النساء في السعودية

أكدت هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، أن قرار تعيين المرأة بوظيفة "قاضية" بات وشيكاً، وذلك في معرض حديثها عن تمكين السعوديات.


وقالت رداً على سؤال المذيع خالد مدخلي في برنامج "سؤال خاص" على شاشة "العربية": "حسب علمي أن القاضي لا بد أن يمر بمراحل ومسيرة علمية حتى يتعين على هذه الوظيفة، لكن أؤكد لك أنها قادمة قريباً".

22

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442 07:00 PM

تحدثت عن مشاريع تمكين النساء في السعودية

"الزاهد": قرار تعيين المرأة في منصب "قاضية" بات وشيكاً

بدر العتيبي

الرياض

14 3,547

أكدت هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، أن قرار تعيين المرأة بوظيفة "قاضية" بات وشيكاً، وذلك في معرض حديثها عن تمكين السعوديات.


وقالت رداً على سؤال المذيع خالد مدخلي في برنامج "سؤال خاص" على شاشة "العربية": "حسب علمي أن القاضي لا بد أن يمر بمراحل ومسيرة علمية حتى يتعين على هذه الوظيفة، لكن أؤكد لك أنها قادمة قريباً".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021