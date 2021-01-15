"الزاهد": قرار تعيين المرأة في منصب "قاضية" بات وشيكاً

تحدثت عن مشاريع تمكين النساء في السعودية

أكدت هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، أن قرار تعيين المرأة بوظيفة "قاضية" بات وشيكاً، وذلك في معرض حديثها عن تمكين السعوديات.



وقالت رداً على سؤال المذيع خالد مدخلي في برنامج "سؤال خاص" على شاشة "العربية": "حسب علمي أن القاضي لا بد أن يمر بمراحل ومسيرة علمية حتى يتعين على هذه الوظيفة، لكن أؤكد لك أنها قادمة قريباً".