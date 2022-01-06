هل تُصلح "النقل" ما أفسده السيل في مزلقان وادي ذهب بالليث؟

الأهالي طالبوا فرع الوزارة بإلزام الشركة بإعادة تأهيله قبل تسليمه

يخشى مواطنون بمركز الرهوة شرقي محافظة الليث، من عدم صيانة مزلقان "وادي ذهب" بالمستنقع، بعد أن طمرته السيول التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وبحسب السكان؛ فإن مشروع مزلقان وادي ذهب بقرية المستنقع بمركز الرهوة والبالغ طوله قرابة 900 متر تقريباً، لم يتم استكماله، وقد تعرّض في بعض أجزائه لانحرافات في الصبات الخرسانية من جراء السيول الأخيرة، مما يتطلب من الشركة المنفذة إعادة تأهيله قبل سفلتتها بهذا الحال وتسليمه لوزارة النقل.

وطالب السكان المسؤولين في فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة؛ بالوقوف بشكل عاجل على المزلقان وإلزام الشركة المنفذة بإعادة تأهيله قبل تسليمه بهذا الحال.

وأعربوا عن تخوفهم من طمره وسفلتته من قِبل الشركة وهو على هذا الوضع، ما قد يصعب على وزارة النقل مستقبلاً التأكد من أجزاء الصبات المدفونة تحت الأرض، والتي تأثرت من جراء السيول.