إيران.. مقتل 2 من الحرس الثوري بنيران مسلحين

الاشتباكات وقعت جنوب شرق البلاد

قُتل عنصران في قوات الحرس الثوري الإيراني وأُصيب اثنان آخران بجروح، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة اليوم (الأحد).


ونقلت قناة "الحرة" عن وكالة أنباء فارس، أن الحادثة وقعت أثناء مواجهة عناصر الحرس الثوري مجموعة مسلحة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.

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21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 09:15 PM

الاشتباكات وقعت جنوب شرق البلاد

إيران.. مقتل 2 من الحرس الثوري بنيران مسلحين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتل عنصران في قوات الحرس الثوري الإيراني وأُصيب اثنان آخران بجروح، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة اليوم (الأحد).


ونقلت قناة "الحرة" عن وكالة أنباء فارس، أن الحادثة وقعت أثناء مواجهة عناصر الحرس الثوري مجموعة مسلحة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.

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