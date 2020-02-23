رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة معهد إعداد القادة

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ مجلس إدارة معهد إعداد القادة، برئاسته، وعضوية: عبدالإله الدلاك، والدكتور صالح بن ناصر، والدكتور رجاء الله السلمي، وعبدالرحمن السحيباني، وعبدالعزيز القحطاني، وعبدالله بن فيصل حماد، وهاشم داغستاني، اعتبارًا من تاريخه.

من جهته قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده المجلس من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في المجال الرياضي، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في الخطط والاستراتيجيات لعمل المعهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل وضع تحقيق النجاحات في صناعة القادة الرياضيين في مختلف المجالات.

معهد إعداد القادة

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23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 08:56 PM

رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة معهد إعداد القادة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ مجلس إدارة معهد إعداد القادة، برئاسته، وعضوية: عبدالإله الدلاك، والدكتور صالح بن ناصر، والدكتور رجاء الله السلمي، وعبدالرحمن السحيباني، وعبدالعزيز القحطاني، وعبدالله بن فيصل حماد، وهاشم داغستاني، اعتبارًا من تاريخه.

من جهته قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده المجلس من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في المجال الرياضي، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في الخطط والاستراتيجيات لعمل المعهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل وضع تحقيق النجاحات في صناعة القادة الرياضيين في مختلف المجالات.

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معهد إعداد القادة

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