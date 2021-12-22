"دهانات الجزيرة" تنظم حملة للتبرّع بالدم بالتعاون مع "الصحة"

تحت شعار "قطرة من دمك.. حياة لغيرك"

بادرت "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم حملة للتبرّع بالدم، بالتعاون مع إدارة التطوع الصحي بصحة عسير وإدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي بصحة عسير وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وسعيًا لتحفيز موظفي الشركة للمشاركة بفعالية في الحملة؛ تمّ توفير وحدة متنقلة للتبرّع بالدم في مركز الشركة بالمنطقة الصناعية في مدينة خميس مشيط.

جاءت الحملة التي استمرت يومين في سياق جهود "دهانات الجزيرة" المتواصلة للمشاركة في الخدمات الاجتماعية، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء، وانطلاقًا من توجّهها للمشاركة بجميع الحملات المساهمة في رفع الوعي بالفوائد الصحية للتبرّع بالدم؛ مما يعود بالمنفعة على الفرد والمجتمع.

وتحظى حملات التبرّع بالدم بأهمية عالية، باعتبارها مبادرات نوعية ذات أبعاد إيجابية على المستويات الصحية والاجتماعية والإنسانية، فضلًا عن دورها المهم في إنقاذ الأرواح؛ إذ تؤكد "منظمة الصحة العالمية" أهمية التبرّع بالدم كدعامة أساسية لتوفير الدم المأمون وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وقال سلطان منصور القحطاني، مدير السلامة والصحة المهنية: "إن حملة التبرّع بالدم ساهمت في تحسين الوعي الصحي لدى موظفي الشركة عن فوائد التبرّع بالدم وتعزيز الإقبال على العمل التطوعي".

وعزا إقامة الحملة إلى غايات عديدة؛ منها رفع الوعي بالفوائد الصحية للتبرّع بالدم بين منسوبي الشركة، مثل تنشيط الدورة الدموية، وتوفير الفرصة للفحص الطبي الشامل للأمراض في الدم، وتقليل نسبة الإصابة بالسرطان، والتقليل من نسبة أمراض القلب وتصلّب الشرايين، وحرق السعرات الحرارية وتجديد نشاط الجسم.

وتأتي تلك المبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة "دهانات الجزيرة" تجاه المجتمع السعودي، وسعيها إلى المساهمة في رفع الوعي الصحي بين منسوبيها، من جهة، والمساهمة - بصفتها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في برامج المسؤولية الاجتماعية- في بناء مجتمع أكثر تكاتفًا وصحة، من جهة أخرى، بالتعاون مع "وزارة الصحة".