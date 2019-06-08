بني مبارك بجازان تقيم حفل معايدتها السنوي السابع

أقامت قبيلة بني مبارك حفل معايدتها السنوي السابع، بحضور مشايخ شمل القطاع الجنوبي بمنطقة جازان.

وضمت قائمة الحضور كلاً من شيخ شمل قبائل بني شبيل، الشيخ منصور مديش بجوي، وشيخ شمل الأشراف آل خيرات، الشيخ محمد الحسن أبو طالب، وشيخ شمل بني حمد آل عيسى، الشيخ عمر عبدالله يعقوب، وشيخ شمل آل مشهور، الشيخ عبدالرحمن طاهر جماح، وشيخ شمل الموسم، الشيخ عيسى حسن عريبي، وشيخ شمل قبائل الشرفاء، الشيخ مساعد قاسم قصادي. وبمشاركة الشاعر الحسن بن أحمد آل خيرات.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني أعقبه تلاوة مباركة لبعض من آيات الذكر الحكيم، ثم بكلمة مشايخ بني مبارك، ألقاها الشيخ أحمد حسين مساوي مباركي.

وألقى الشاعر يحيى حسن مذكور مباركي قصيدة شعرية، أعقبها عرض أوبريت بهجة وطن، وإلقاء قصيدة للشاعر الحسن آل خيرات.

وقدم أحد مؤسسي النادي، الشيخ أحمد قاسم شعبي مباركي، نبذة عن تاريخ تأسيس نادي حطين.

وكُرِّم خلال الحفل رئيس نادي حطين بمناسبة تأهل النادي إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، كما تم تكرم المتميزين والمتفوقين والمتقاعدين من أبناء القبيلة.

وقدمت في نهاية الحفل الهدايا التذكارية لمشايخ الشمل، قبل أن يتناول الجميع طعام العشاء على شرف الضيوف الكرام.