القيادة تهنئ رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بلاده

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة محيي الدين ياسين؛ بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة محيي الدين ياسين؛ بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب ماليزيا الشقيق.