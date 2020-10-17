"الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على القنفذة والليث

قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة، والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.