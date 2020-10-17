"الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على  القنفذة والليث

قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة، والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

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17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 10:37 AM

قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

"الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على  القنفذة والليث

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة، والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.

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