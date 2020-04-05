شاهد.. صوت الأذان يزيّن سماء برلين وسط تكبيرات المسلمين الممزوجة بدموع الفرح

في لفتة ألمانية جميلة لبث الطمأنينة للمسلمين لمواجهة "فوبيا كورونا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عدة لمبادرات قامت بها السلطات الألمانية، للمرة الأولى في تاريخها؛ حيث سمحت برفع أذان الجمعة الماضية بمكبرات الصوت خارج المساجد في "برلين"، فيما وثق الحدثَ عددٌ كبير من المسلمين الذين ارتفعت أصواتهم بالتكبير.



وكانت الحكومة الألمانية أوضحت أن هذه الخطوة جاءت لنشر الطمأنينة، وللتخفيف من "فوبيا كورونا" بين الناس الذين فُرض عليهم الحجر الصحي.



وتم تداول الفيديوهات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت آلاف الإعجابات والتعليقات، ووصفت بأنها "لفتة جميلة وأمر يدلّ على احترام المسلمين والتقدير لما يمرون به كغيرهم في مجتمعهم الألماني في هذه الظروف الصعبة".



وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع السماح للكنائس والمعابد اليهودية بإقامة الصلوات عبر مكبرات الصوت في برلين.