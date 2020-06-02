تونس تسجّل إصابتين جديدتين بكورونا

سجلت تونس اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1086 إصابة .
وقال بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 965 حالة شفاء، مقابل 48 وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس مُنذ شهر مارس الماضي.
ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1086 حالة
سجلت تونس اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1086 إصابة .
وقال بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 965 حالة شفاء، مقابل 48 وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس مُنذ شهر مارس الماضي.