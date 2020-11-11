"غرفة مكة" تدعم كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري باتفاقية مع "وادي جدة"

لتحليل الاحتياج وتقديم استشارات مجانية وبرامج تدريبية ومسابقات

أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، أهمية دعم الشباب السعودي الذي يمثل الحاضر والمستقبل الواعد، من خلال الحزم المتنوعة التي ظلت تصدرها العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ إيمانا منها بأهمية تحقيق أهداف رؤية 2030.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية بين غرفة مكة المكرمة وشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز؛ لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري، بهدف دعم الكوادر الوطنية، وتطوير الذات، والابتكار والإبداع، فضلا عن توقيع عقد تتولى بموجبه وادي جدة تشغيل الدورات والبرامج التدريبية الخاصة بغرفة مكة المكرمة خلال العام المقبل.

ووقّع الاتفاقية أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة: إن المبادرة تتمحور حول تحليل الاحتياج التدريبي لجميع العاملين، وتقديم استشارات مجانية لمدة سنتين للشركات والمصانع من أعضاء غرفة مكة المكرمة، وتقديم باقة من البرامج التدريبية، وإقامة مسابقة الموظف المثالي شهرياً لمدة عام.

وأوضح المهندس عصمت معتوق أن الاتفاقية ستدعم مجال قطاع الأعمال والمجتمع المكي من خلال المسؤولية الاجتماعية بتوفير حزم مختلفة من البرامج التدريبية التي تقدمها شركة وادي جدة، وتستهدف الشباب والشابات بحسب احتياجات السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الأستاذ الدكتور توفيق الخيال، أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات، منها مبادرة رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري، بالتعاون مع عدد من الغرف التجارية الصناعية باعتبارها الشريك الفعال والمظلة الراعية لتعزيز دور القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع غرفة مكة المكرمة هي فاتحة الاتفاقيات مع الغرف التجارية، والتي تأتي تأكيداً لأهمية الاستثمار في الكوادر والكفاءات الوطنية، وضمن توجهات الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف "الخيال" أن وادي جدة تطرح هذه المبادرة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومساهمة منها في تحقيقها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النوعية الموجهة للكوادر الوطنية لدعمهم من خلال استكشاف قدراتهم ومهاراتهم وتطوير الذات والابتكار والإبداع، فضلاً عن رصد الاحتياجات التدريبية للمصانع والشركات لتمكين إداراتها من وضع خطط التدريب، والتطوير وفق النهج العملي في التدريب.

وتحدّث نائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، عن رفع كفاءة العاملين في القطاعين التجاري والصناعي عبر محاور أربعة، تمثلت في تحليل الاحتياج التدريبي لجميع العاملين في الشركات والمصانع المستهدفة والتي تصل إلى 200 شركة ومصنع في المرحلة الأولى، وبناء على هذه النتائج تقدم لهم أحد أكثر البرامج التدريبية احتياجاً، كما سيتم تقديم نتائج التحليل التفصيلية لإدارات المصانع والشركات للاستفادة منها في تقرير خططهم في التدريب والتطوير، كما تقدم شركة وادي جدة نسخة من التقارير الشاملة للغرفة التجارية للمساهمة في قرارتها نحو البرامج والمبادرات اللازمة، وفق رؤية إدارة الغرفة ولجانها المتخصصة.

وتابع: ويشمل المحور الثاني تقديم استشارات تدريبية مجانية لمدة سنتين للشركات والمصانع من أعضاء غرفة مكة المكرمة، والثالث تقديم باقة من البرامج التدريبية المجانية وفق نتائج تحليل الاحتياج التدريبي.

ويتمثل المحور الرابع في تنظيم مسابقة الموظف المثالي شهرياً على مدار العام لترسيخ ثقافة الاستثمار في تطوير الجدارات الوظيفية الأساسية للعاملين بالقطاع، بحيث نركز على ثلاث جوانب في المسابقة، الجانب الأول ثقافة العاملين، فيما يخص الخدمات ودعم قطاعات الدولة للتنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 وإلمامهم باللوائح والأنظمة والفرص المتاحة لهم من تدريب وتطوير ودعم وتسهيلات، والجانب الثاني حرص العاملين على تطوير الذات ورفع قدراتهم الشخصية والمهنية. والجانب الثالث الالتزام والأداء الوظيفي وفق تقديرات شركاتهم بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بشركاتهم.

ويمكن للمستفيدين من الشركات والمصانع ومنسوبيها التسجيل في البرامج التدريبية المجانية التي يتم إضافتها خصيصاً لهم على المنصة الإلكترونية Ski.sa.