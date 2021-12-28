بالصور.. أجواء "الهدا" تجذب السكان للاستمتاع بالمطر والضباب

أيقونة الطائف وجمالها.. سياحة شتوية أخّاذة

تصوير- ماجد عسيري: ما تزال "الهدا" في الطائف، تعيش الجمال،ويهنأ سكانها وزوارها بأجواء يلفها الضباب، ممزوجةً بأمطارٍخفيفة، دفعت الكثير للاستمتاع.

ورغم برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، لم يمنع ذلك المتنزهين من الخروج بل زادهم نشاطًا نحو متعة ينشدونها.

تلك هي أيقونة الطائف سياحيًا "الهدا" والتي طالَ اختفاؤها نهارًا لكميات الضباب التي حولتها لمنطقة ذات جمالٍ أخاذ، وسياحةٍ شتوية دفعت بالكثير لتوثيق تلك اللحظات.

في ظل الغيوم التي فرضت ظلامًا يلفه الضباب الممزوج بالأمطار، خصوصًا اليوم "الثلاثاء" ومنذ الصباح الباكر، في لحظاتٍ لا تنسى ينتظر الكثير من العاشقين رؤيتها، بخلاف من

تواجد لرصدها، واضعين لها عنوانًا: "الضباب يخفي دلوعة الغيم".