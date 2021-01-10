شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ

مفترق طرق رئيسة تربطها بمناطق الرياض والقصيم وحائل ويقطعها "الدولي"

تزخر قرية "لينة" بإرثها التاريخي والحضاري، وهي من أقدم قرى شمال المملكة، وتحتضن العديدَ من المواقع التاريخية.

وبين النفود والحجرة تقع القرية جنوب محافظة رفحاء على مسافة 105 كيلومترات، لتشكل مفترق طرق رئيسة، تربطها بمناطق الرياض، والقصيم، وحائل ويقطعها الطريق الدولي ماراً بمدن ومحافظات الحدود الشمالية، وتباري الطريق التجاري القديم بين نجد والعراق بالقرب من " درب زبيدة " وتشتهر بشواهدها التاريخية، وكانت منذ وقت قريب مركزاً تجارياً بين العراق والجزيرة العربية، ومحطة لأهالي البادية للحصول على المياه آنذاك من خلال 300 بئر، إلى جانب سوقها الشعبي.

ومن أبرز الشواهد التاريخية بقرية لينة قصر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي أنشئ عام 1354هـ، ولا يزال شامخاً بإطلالته وطرازه المعماري القديم.