10 سعوديين ودوليين يحصدون كأس الملك عبدالعزيز للصقور 2021

نادي الصقور خصص جوائز تبلغ 25 مليون ريال لمسابقتَي "الملواح" و"المزاين"

شهد اليوم الـ 16 من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، الذي يقام في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، منافسات حاسمة ضمن أشواط الكؤوس في مسابقة الملواح "الدعو 400 متر"، حيث أقيمت اليوم 10 أشواط للسعوديين والدوليين، ملَّاك ومحترفين، في فئات جير شاهين، وجير تبع، وشاهين "فرخ، وقرناس"، لتسفر النتائج عن تتويج الصقارين الفائزين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور في فئات مختلفة.

وكان الشوط الأول لفئة "جير شاهين فرخ" محترفين سعوديين، فاز فيه بالمركز الأول الصقار عبدالهادي المطيري بصقره "رولكس"، حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 17.907 ثانية، ليُتوَّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

وفي الشوط الثاني لفئة "جير شاهين قرناس" محترفين سعوديين، حقق المركز الأول الصقار مسفر الدوسري، بصقره "مذخور"، في زمن قدره 17.056 ثانية، ليُتوَّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز. أما الشوط الثالث فكان لفئة "جير شاهين فرخ" ملَّاك سعوديين، فاز بالمركز الأول فيه الصقار هاني المطيري، بصقره "المجازف"، في زمن قدره 18.144 ثانية، وتُوِّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

وجاء الشوط الرابع لفئة "جير شاهين قرناس" ملَّاك سعوديين، فاز فيه بالمركز الأول الصقار محمد المطيري، بصقره (مرغم)، محققاً زمناً قدره 17.390 ثانية، ليُتوَّج أيضاً بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

وفاز في الشوط الخامس لفئة "جير تبع فرخ" محترفين سعوديين، بالمركز الأول الصقار فلاج الدوسري، بصقره (خطير)، في زمن قدره 17.666 ثانية الذي تُوِّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

وفي الشوط السادس لفئة "جير تبع قرناس" محترفين سعوديين، فاز بالمركز الأول الصقار محمد المنصوري بصقره "أسود" في زمن قدره 16.9350 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة. فيما فاز في الشوط السابع لفئة "جير تبع فرخ" ملَّاك سعوديين، الصقار سعود المطيري بصقره "زعل" في زمن قدره 18.311 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

وتُوِّج بالشوط الثامن لفئة "جير تبع قرناس" ملَّاك سعوديين، بالمركز الأول الصقار غانم الدوسري بصقره "2001" في زمن قدره 17.239 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

وفي أشواط الدوليين بدأ الشوط التاسع لفئة "شاهين فرخ وقرناس"، محترفين دوليين، حيث فاز بالمركز الأول الفريق (F3-S) بصقره (SH31) في زمن قدره 18.194 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

واختُتِمت سباقات اليوم في أشواط الكؤوس بالشوط العاشر لفئة "حر فرخ وقرناس" محترفين دوليين، الذي فاز فيه بالمركز الأول الصقار الشيخ حمدان آل مكتوم، بصقره "عنتر"، في زمن قدره 18.334 ثانية، ليُتوَّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

ويواصل المهرجان الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، إعلان الفائزين في أشواط الكوؤس، للسعوديين والدوليين، خلال الأيام المقبلة، كما يواصل مسابقة "المزاين" التي انطلقت أمس الأول، وتستمر حتى يوم غدٍ، حيث تشمل مسابقات اليوم فئة "جير بيور قرناس".

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25 مليون ريال لمسابقتَي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خُصِّص منها 4.2 ملايين ريال لأشواط مسابقة المزاين السبعة.