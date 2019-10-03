"السديس" يقف على سير العمل بالحرم ويحثّ على بذل الجهود

وقف على الملاحظات وبحث سبل معالجتها والتأكد من الجاهزية

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة ميدانية في المسجد الحرام يرافقه فيها وكيله للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد.

وجرى خلال الجولة الوقوفُ على سير العمل في المسجد الحرام، والتأكد من الإجراءات؛ حرصًا على سلامة قاصديه من معتمرين ومصلين، كما شملت جولته أيضًا، الوقوفَ على الملاحظات وبحث سبل معالجتها، والتأكد من جاهزية كل العاملين في المسجد الحرام.

وحث الرئيس العام جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد في سبيل ما من شأنه أمن وسلامة زوار بيت الله الحرام؛ وذلك تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله.

مبينًا أنه يجب أن نذكّر أنفسنا بالإخلاص لله تعالى ومراقبته سبحانه؛ لأن هذا العمل الجليل يجب أن نبنيه على قاعدة الإخلاص والنية الطيبة، والعمل على حمل رسالة الحرمين إبداءً للصورة المشرقة لدولتنا، رعاها الله.