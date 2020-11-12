بعد تنبيه ماطر لـ5 محافظات.. "مدني الباحة" يحذر: أبلغوا عن الطوارئ

أمطار رعدية مصحوبة برياح تستمر حتى 8 مساء في توقعات "الأرصاد"

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في حالات التقلبات الجوية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله.

وقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.