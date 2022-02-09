كورونا.. 49567 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و4253 بباكستان و2194 بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 49 ألفاً و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد، إلى مليون و131 ألفاً و248 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كما سجّلت البلاد 21 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6943 شخصاً.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 4253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1470161 إصابة، منها 87262 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29601 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1354298 حالة.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 60 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 444117؛ من ضمنهم 377600 حالة تم شفاؤها، و23053 حالة وفاة.