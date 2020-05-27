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قام بها فريق طبي من مختلف التخصصات.. وخرجت إلى منزلها بصحة جيدة

لأول مرة بمستشفى الخفجي.. نجاح جراحة لرضيعة تعاني من انسداد بالأمعاء

نجح الفريق الطبي بمستشفى الخفجي العام في إجراء عملية معقدة لرضيعة لم يتجاوز عمرها سبعة أشهر تعاني من انسداد في الأمعاء، حيث أحضرها ذووها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من قيء متكرر.



وفي التفاصيل، أجريت للرضيعة الفحوصات المخبرية والإشعاعية، حيث تبين وجود انسداد نتيجة تداخل في الأمعاء أو ما يعرف بـ"الانغلاف الأمعائي" وقد قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية وإصلاح التداخل، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.



وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تجرى في مستشفى الخفجي العام، بمشاركة مجموعة من الأطباء من عدة تخصصات، كما تم متابعة حالة الرضيعة حتى خروجها من المستشفى بصحة جيدة بفضل الله.