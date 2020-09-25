"خرمي": 90 عامًا ازدهارًا ونماء يذكرها ويذكر بها إنسان هذه البلاد المحاط باهتمام قيادته

قال إن اليوم الوطني ذكرى ليست اعتيادية ليعلم الأجيال عصامية وجهد المؤسس والأجداد

أكد مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن خرمي، أن اليوم الوطني ذكرى ليست اعتيادية لتمرّ دون أن تأخذ حقها من الاهتمام والاحتفاء؛ ليعلم الأجيال عصامية وجهد المؤسس والأجداد ومَن أتى بعدهم في توحيد هذه البلاد ذات النطاق الجغرافي الواسع، وتطويرها حتى أصبحت مضربًا للأمثال في الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وتفصيلاً، قال الدكتور "خرمي": تسعون عامًا ازدهارًا ونماء وعطاء يذكرها ويذكر بها إنسان هذه البلاد المحاط باهتمام قيادته الساعية لتطويره وتعليمه بأحدث ما وصلت إليه المعرفة، وببذل الغالي والنفيس لإيجاد البيئة التعليمية المناسبة له في الجامعات والمدارس، وجعله رياديًّا في كل المجالات على المستوى العالمي.

وأردف: تسعون عامًا ازدهارًا ونماء وعطاء، يذكرها ويذكر بها إنسان هذه البلاد المحاط باهتمام قيادته المحافظة على صحته وحمايته؛ فتقرر القرارات التي تنظم حياته وبيئته الصحية، وتغلق المطارات، وتوقف الحضور لمقار العمل، وتحارب الأوبئة، وتؤمّن له غذاءه ومسكنه، وتحافظ على اقتصاده وكل سبل العيش الرغيد مع المحافظة على عمله ومصدر رزقه؛ لتجعله الأول قبل كل شيء في هذه البلاد.

وأضاف: تسعون عامًا ازدهارًا ونماء وعطاء يذكرها ويذكر بها إنسان هذه البلاد المحاط باهتمام قيادته المحافظة على أمنه منذ أن كانت الإمكانات محدودة، والصناعة متواضعة؛ ليستمر في عيش آمن بعد أن أصبحت الإمكانات كبيرة، والصناعة متقدمة، وقوته من أعظم قوى العالم؛ تحرك اقتصادات وصناعات قوية، ويصبح بها إنسان هذه البلاد عظيمًا ومقدرًا ومحترمًا في كل أصقاع المعمورة.

وتابع: تسعون عامًا ازدهارًا ونماء وعطاء يذكرها ويذكر بها إنسان هذه البلاد المحاط باهتمام قيادته؛ فيحب دينه ومليكه ووطنه. وفي ذلك قصص وعبر على مر الأزمان رغم التحديات والفتن، ولكن يبقى الولاء للملك ولولي عهده وللوطن حاضرًا، ولا نزاع ولا شك في هذا الصدق والإخلاص في الولاء.. منذ عهد المؤسس حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مؤصل في نفس كل سعودي وسعودية، ومتبادل بين كل سعودي وسعودية؛ لتستمر قصص الولاء إلى ما لا نهاية.

وقال: تسعون عامًا ازدهارًا ونماء وعطاء والله حافظنا، وبأرواحنا نفديك يا وطني، وبالعلم نبنيك يا وطني، وبالعزم نحمي مقدراتك وننميها وننقلها للأجيال القادمة.

واختتم: فإنني أرفع أسمى آيات التهاني بمناسبة حلول ذكرى يومنا الوطني المجيد لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز -حفظهم الله جميعًا-، سائلاً الله أن يديم على قيادتنا الحكيمة التوفيق والسداد، وأن يحفظ للوطن الغالي أمنه واستقراره.