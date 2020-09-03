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بهدف التخفيف عنهم وتوفير بعض ما يحتاجونه في ظل هذه الظروف الصعبة

الصومال.. الندوة العالمية للشباب الإسلامي توزع السلال الغذائية على المحتاجين والمتضررين من كورونا في مقديشو

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وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال مئات السلال الغذائية على المحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا في ضواحي العاصمة مقديشو ومخيمات دينيلي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الندوة في العاصمة الصومالية مقديشو، بأن المستفيدين من المساعدات أكثر من 1000 أسرة من الفقراء والمحتاجين والأيتام والنازحين بهدف التخفيف عنهم وتوفير بعض ما يحتاجونه في ظل هذه الظروف الصعبة بعد تقييد الحركة والتنقل وانتشار العدوى.