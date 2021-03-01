وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها

"كيربي" أكد التزامات واشنطن تجاه المملكة

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأكد "كيربي" وجود التزامات أمريكية تجاه المملكة، "فرانس 24".

وقال المتحدث: "لا علم لدي بأي تغيير في علاقاتنا العسكرية أو غيرها مع السعودية".