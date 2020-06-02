بالفيديو.. محافظ التأمينات يوضح سبب نقص قيمة دعم "ساند" خلال شهر يونيو

أكد أن إجراءات المملكة تدلل على قوة اقتصادها في مواجهة جائحة كورونا

كشف مساعد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، عن أن السبب في تراجع دعم "ساند"، يعود إلى وقف صرف 500 ريال بدل غلاء المعيشة، وذلك وفقًا للإجراءات التي طبقت لتلافي آثار جائحة كورونا.

وقال "الوهيبي" في مداخلته على قناة الإخبارية: إنه "تم صرف تعويض متعطلين عن العمل شهر مايو في وقته، وكان المستفيدون يحصلون على 60% من رواتبهم إضافة إلى 500 ريال قيمة بدل غلاء المعيشة، وأما ما يخص تعويض في شهر يونيو فتم صرف الـ60% وتم خصم 500 ريال قيمة بدل غلاء المعيشة".

وأضاف: "بحمد لله ثم فضل ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إجراءات لحماية العاملين المواطنين في القطاع الخاص، والذين تأثروا بجائحة كورونا، وبحمد الله البطالة لم تزدد بفعل جائحة كورونا، وبحكم المبادرة حافظت على وظائف المواطنين المتعطلين عن العمل وهذا يدل على قوة اقتصاد المملكة".

وأعلنت التأمينات الاجتماعية يوم أمس أنه تم إيداع ما يقارب 1.22 مليار ريال لأكثر من 450 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 90 ألف منشأة بالقطاع الخاص، ممن تأثروا بجائحة كورونا.