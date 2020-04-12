قهر الكرسي وتحدّى بالعصامية .. وفاة "ستيفن هوكينج السعودية" سلطان العذل

لم يفقده المرض الحياة فأدار شركاته "بعينه" فقط ونجله يعلن رحليه في تغريدة

تُوفي رجل الأعمال السعودي سلطان العذل؛ الملقب بـ"ستيفن هوكينج"؛ بعدما لازم الكرسي المتحرّك 20 عاماً، وهو يدير أعماله التجارية وموظفيه عبر "عينه" فقط، مع إصابته بمرضٍ أفقده الحركة والنطق؛ لكنه لم يستسلم لظروفه وكافح حتى أصبح مثالاً رائعاً لرجال الأعمال.

وذكر ابن الفقيد على "تويتر": "‏(إنا لله وإنا إليه راجعون) بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي سلطان بن محمد العذل؛ اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبّله قبولاً حسناً وثبّته بالقول الثابت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

ودرس -رحمه الله- حتى المرحلة الثانوية في معهد العاصمة في مدينة الرياض، وأكمل دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وكانت رسالته الجامعية عن المفاعلات الذرية، وحصل على تقدير امتياز.

وأسّس شركة سمسا فيديكس للشحن السريع، عام 1994، ثم توسعت وأصبحت أكبر شبكة تخدم أكثر من 200 مدينة وقرية في المملكة، وانتشر في 200 دولة حول العالم، وفي عام 1996 كانت الانطلاقة الأولى لسلسلة محال دانكن دوناتس في الرياض، ومنها إلى باقي أنحاء المملكة.

وعندما كان في أمريكا أُعجب بفكرة تقديم الدونات بطعمها الرائع، فجاءت من هنا الفكرة للتعاقد مع الشركة والحصول على الامتياز الحصري والتوكيل لاسم دانكن دوناتس؛ لتكون شركة شهية المحدودة، كما قام أيضاً بتأسيس شركة مأكل العالمية المحدودة عام 2009 وهي الشركة المتخصصة في مجال التغذية.