"التأمينات الاجتماعية" تنال شهادة "الآيزو" في معايير إدارة التوظيف

بعد اجتيازها وتطبيقها عملية تدقيق داخلية ومراجعة إدارية شاملة

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، شهادة الآيزو في معايير إدارة التوظيف (ISO 30405) من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس International Organization for Standardization (ISO)، وذلك بعد اجتيازها وتطبيقها عملية تدقيق داخلية ومراجعة إدارية شاملة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بندر التميمي: هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لخطط المؤسسة ومبادراتها في مجال الموارد البشرية، ويعكس نجاحها في استقطاب المواهب وتقييمهم ثم توظيفهم.

وأضاف: المؤسسة اعتمدت في إجراءاتها التركيز على العمليات والممارسات الرئيسة، بما في ذلك تطوير سياسة التوظيف بدءاً من تحديد المتقدمين المحتملين حتى تعيين الموظفين الجدد.

وأردف "التميمي": الحصول على هذه الشهادة هو ثمرة لتعاون مشترك بين أفراد المؤسسة نتج عنه تطوير وتحديث للإجراءات وفق خطة عمل مدروسة وإستراتيجية مرت بمراحل عدة خلال الفترة الماضية مما كان لها الأثر في تطوير سياسة وعمليات وإجراءات التوظيف.

وتابع: الحصول على هذه الشهادة يعكس حرص المؤسسة على تطبيق أعلى المعايير وتبني أفضل الممارسات للارتقاء للمستويات القياسية العالمية في الجودة، وهذا الإنجاز يعد بمنزلة اعتراف عالمي بالتزام المؤسسة بتطبيق أفضل المعايير، ومؤشراً حول كفاءة أنظمة الموارد البشرية، مبيناً أن المؤسسة من أولى الجهات الحاصلة على هذه الشهادة على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة.

يُذكر أن (ISO) تعد منظمة دولية غير حكومية مستقلة مقرها في جنيف بدولة سويسرا مع عضوية 165 دولة، وتُعنى بالتحقق من تطبيق عدة معايير لضمان الجودة وتطوير مجموعة متكاملة من الوثائق التي تسجل الإجراءات والعمليات وطرق العمل، وتمكّن من تحقيق المواصفات المطلوبة.