شاهد.. تفجير لغم بحري زرعه الحوثيون قبالة سواحل اليمن

بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس

تمكنت قوات يمنية من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة، وذلك بعدما اكتشف في منطقة قريبة من أحد الموانئ.

وقال مصدر عسكري في التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة إن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحري، زرعه الحوثيون بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس.

وكانت قد نشرت "سبق" تفاصيل عن أسر التشكيل البحري الأسبوع الماضي ثلاثة من العناصر البحرية الحوثية في تلك السواحل بكمين محكم وإحراق قاربهم، أثناء عملية استطلاعية لتلك العناصر لتفخيخ المياه وزراعة الألغام.